Mercados emergentes podem sofrer com fim de estímulos nos EUA, avisa economista-chefe do FMI

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) deve comunicar de forma "muito clara" a sua estratégia de diminuição dos estímulos à economia de forma a não comprometer as economias, já de si muito fragilizadas pela pandemia, dos países emergentes, segundo Gita Gopinath, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), em entrevista ao Financial Times.

De forma a evitar o caos nos mercados de 2013 quando a Fed anunciou o início do fim do programa de estímulos à economia, a economista avisa que a comunicação feita pela Fed da estratégia a seguir deverá ser "muito clara".

Gopinath considera que Jerome Powell, o presidente do banco central norte-americano, está a fazê-lo: "Desta vez, apresentaram de forma muito clara ao dizerem que primeiro vão começar a diminuir ... e depois irão aumentar as taxas de juro", disse.

Os mercados emergentes, atualmente a lidar com altas taxas de infeção e ainda sem números de vacinação que permitam alguma tranquilidade, poderão ser fortemente afetados no caso de um agravamento das condições de financiamento em dólares neste contexto. “Estão a ser afetados de formas tão diferentes, e é por isso que não se podem permitir a uma situação na qual teriam de lidar com uma espécie de 'birra' nos mercados financeiros provocada pelos maiores bancos centrais", disse.

Num cenário mais crítico, até 2025 podem desaparecer, cumulativamente, 4,5 biliões de dólares do produto interno bruto global, segundo cálculos do FMI divulgados em julho.