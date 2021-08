PSI-20 abre com EDP Renováveis e BCP a impulsionar

O PSI-20 abriu a sessão desta segunda-feira em alta de 0,33% para os 5.343,53 pontos, seguindo a tendência (ainda que de subidas ligeiras) das principais bolsas europeias: o CAC, de França, o alemão DAX, e o britânico Footsie subiam, respetivamente, 0,043%, 0,048% e 0,32% há momentos.

No PSI-20, duas ações, a Semapa e a Corticeira Amorim, negociavam inalteradas, e apenas duas em baixa. A ação mais ganhadora desta manhã era a EDP Renováveis, subindo 0,94% para os 21,54 euros. O BCP, que deverá avançar com um despedimento coletivo, subia 0,77% para os 0,1307 euros, no segundo lugar do pódio. Em terceiro, a REN, que apreciava 0,61% para os 2,48 euros.

As energéticas Galp e EDP valorizavam igualmente, subindo 0,28% e 0,22% para os 8,65 euros e 4,62 euros, respetivamente.

A NOS e a Ibersol eram as únicas a recuar ao início desta manhã, caindo, respetivamente, 0,23% e 1,69% para os 3,53 euros e 5,80 euros.