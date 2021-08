Preços da eletricidade fazem inflação espanhola acelerar em agosto para máximo de quase nove anos

O indicador avançado da taxa de inflação em Espanha foi de 3,3% em agosto, acelerando face a julho e atingindo um máximo de quase nove anos, segundo dados divulgados pelo instituto de estatística espanhol esta segunda-feira.

Esta estimativa para inflação homóloga de agosto, a confirmar-se, configura a taxa mais alta desde outubro de 2012, mês em que a inflação anual foi de 3,5%. A inflação também acelerou em cadeia, tendo-se cifrado nos 2,9% em julho deste ano.

Os preços da eletricidade - a dar brado no país vizinho, que partilha mercado com Portugal, devido aos sucessivos recordes - foram os principais responsáveis pelo aumento da taxa no mês de agosto, segundo o gabinete estatístico espanhol.