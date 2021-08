Volume de negócios no retalho superou em julho valores de 2019

O volume de negócios no comércio a retalho melhorou em julho face ao mês homólogo, segundo o divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, em mais um sinal da recuperação da economia portuguesa depois das restrições pandémicas. O índice de julho supera inclusive o calculado para o mês de julho de 2019, o último mês comparável pré-pandemia.

O Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho aumentou 2,6% em julho, face ao mesmo mês do ano passado, para os 117,7 pontos. A variação homóloga do mês de junho fora de 7,4%, número ainda influenciado pelo efeito-base relativo às restrições, em 2020, decorrentes da pandemia. Em junho e julho de 2020, o índice tinha registado quedas homólogas de 4,5% e de 1,5%, respetivamente.

Contudo, o índice de julho de 2021 ficou 1,1% acima do valor do mesmo mês de 2019.

No segmento dos produtos alimentares, o aumento homólogo do índice de volume de negócios foi de 2,8%, ao passo que nos produtos não alimentares, este foi de 2,4%.

No índice de emprego, remunerações e horas trabalhadas, as variações homólogas foram, em julho, de 1%, 4% e 3,3%, respetivamente. No mês anterior a comparação homóloga fora mais expressiva, segundo o INE: em junho as subidas foram de 1,3%, 8% e 10,7%, respetivamente.