Banco espanhol Sabadell quer despedir até 2000 trabalhadores

O Banco Sabadell tem como objetivo prescindir de até 2000 postos de trabalho e vai começar negociações com os sindicatos para começar o processo de rescisões, noticia esta terça-feira o jornal espanhol Cinco Días.

O banco pretende alcançar este número através de rescisões amigáveis, pré-reformas, e planos de recolocação de forma a poupar 100 milhões de euros por ano. Este processo, com um custo estimado de 300 milhões de euros, soma-se aos 1800 que já sairam do banco em 2020, também no âmbito de um programa de redução de funcionários focado apenas em pré-reformas.

Esta redução do número de trabalhadores, segundo o económico espanhol, junta-se ao corte já encetado pelos bancos Caixabank e BBVA, e irá fazer com que o total de trabalhadores perdidos na banca espanhola desde o início da pandemia ascenda aos 17 mil.

À semelhança da banca espanhola, a banca portuguesa encontra-se a reduzir o número de trabalhadores, com o BCP e o Santander a enveredar por despedimentos coletivos depois de processos de rescisões amigáveis aquém das expectativas.