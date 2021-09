TAP com mais 91 voos semanais em dezembro do que a atual oferta de pico de verão

A TAP vai realizar no pico da operação de inverno mais 91 voos por semana do que a atual oferta de pico de verão, passando de 850 para 941 frequências semanais, anunciou esta quarta-feira a companhia.

"O plano de voos da TAP para o Inverno IATA, que tem início a 31 de outubro e se prolonga até 26 de março de 2022, prevê, no período de pico de operação programado pela companhia, um total de 941 voos de ida e volta por semana, mais 91 frequências semanais do que as 850 que está a oferecer este verão", refere a empresa em comunicado.

Segundo salienta, "este aumento da oferta da TAP no pico de inverno dá um sinal positivo e de confiança na recuperação da procura de viagens, em linha com as projeções internacionais para o setor, contribuindo para as perspetivas de recuperação operacional e económica da empresa".

Nos aeroportos portugueses, a TAP prevê realizar 101 voos por semana com partida do Porto e ligação direta a Lisboa, Funchal, Londres, Paris, Zurique, Genebra, Nova Iorque, Rio de Janeiro e São Paulo.

Já a Madeira contará com 49 voos por semana para Lisboa e Porto, tendo Ponta Delgada 15 voos por semana para Lisboa e a Terceira sete frequências semanais para a capital.

No Aeroporto de Faro serão operados 21 voos semanais para Lisboa.

TAP vai ligar Portugal a 37 cidades do resto da Europa

No total, avança a TAP, a companhia "vai ligar Portugal a 37 cidades do resto da Europa, com 585 voos por semana", enquanto "as ligações semanais diretas a África e Médio Oriente vão ascender aos 93 voos para 15 destinos".

Quanto aos EUA, México e Canadá, a TAP irá "repor a operação em todas as rotas em que já operava antes da pandemia", com um total de 59 voos por semana em 11 rotas -- Boston, Newark (à partida de Lisboa e do Porto), Washington, Nova Iorque (JFK), Miami, Chicago, San Francisco, Montreal e Toronto (Canadá) e Cancun (México).

Para o Brasil a transportadora vai assegurar 52 voos semanais nas 12 rotas que vai operar este inverno e, para a Venezuela, vai realizar um voo por semana.

Como "grande novidade" para este inverno IATA, a TAP aponta a já anunciada inauguração de voos regulares para Punta Cana, na República Dominicana, com três ligações semanais.

"A TAP continua assim a consolidar e diversificar a sua operação no 'hub' de Lisboa, oferecendo aos clientes cada vez mais opções de destinos e de viagens e aumentando também a sua oferta nos restantes aeroportos nacionais", lê-se no comunicado.

Com o aumento da operação programado para este inverno, a TAP diz dar também "sequência ao seu papel de central importância para a economia portuguesa, ao promover a chegada de turistas das mais variadas partes do mundo e estimular os negócios do setor do turismo".

"Paralelamente, com o reforço de voos neste inverno, a companhia assegura também, em períodos tão importantes como o Natal e Ano Novo, as viagens das comunidades portuguesas e torna possíveis as reuniões familiares dos portugueses que se encontram distantes das suas famílias", sustenta.

De acordo com a TAP, os voos da operação de inverno começaram hoje a ser carregados em sistema de reservas e estarão disponíveis na totalidade a partir do dia 10.