Coca-Cola fatura mais 16,5% no primeiro semestre no mercado ibérico

As receitas da Coca-Cola aumentaram 16,5% para 1,1 mil milhões de euros no mercado ibérico no período entre 1 de janeiro e 2 de julho de 2021, segundo comunicado da empresa aos mercados, esta quinta-feira.

No total, a Coca-Cola Europacific Partners, a subsidiária da Coca-Cola para as regiões da Europa Ocidental e Ásia-Pacífico, apresentou receitas de 5,9 mil milhões de euros, mais 22,5% face ao período homólogo, e lucros comparáveis de 500 milhões de euros, mais 93% do que os registados no mesmo período de 2020.

Na Europa, os lucros operacionais comparáveis foram de 631 milhões de euros, uma subida de 58,5%.

Os mercados de Portugal, Espanha e Andorra beneficiaram da reabertura dos espaços públicos graças às melhorias na situação sanitária. Tal originou um aumento dos volumes de vendas no segmento away from home (fora de casa), segundo o comunicado. Espanha foi o mercado que mais beneficiou do desconfinamento, mais exposto ao consumo na hotelaria. Já no segmento Casa, os volumes recuaram devido ao aumento das taxas de IVA no país vizinho.

O comunicado avança que cerca de 50 milhões de euros foram despendidos pela empresa em indemnizações por despedimento na Península Ibérica, depois de ter prescindido, em 2021, de 10% dos funcionários em Espanha, num total de 360 pessoas. Os custos de reestruturação do grupo alcançaram os 92 milhões de euros em todas as geografias.