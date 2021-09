É melhor trabalharem connosco se quiserem sobreviver, diz regulador dos EUA às plataformas de negociação de criptomoedas

Em entrevista ao "Financial Times", o presidente da Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, disse que ou as plataformas de negociação de criptoativos entram de livre vontade no quadro regulatório a ser preparado, ou verão a sua própria existência ameaçada.

Depois de o líder da SEC, o equivalente norte-americano à portuguesa CMVM, ter sugerido que as plataformas deveriam registar-se junto da instituição, já que nelas são negociados tokens que, segundo Gensler, são valores mobiliários, e depois de estas não terem mostrado disponibilidade para tal, Gensler avisou-as de que tal não será uma opção se quiserem ser vistas como fidedignas pelos mercados.

“Com uma valorização global a rondar os 2 biliões de euros [1,7 biliões de euros], chegou-se ao nível e ao estatuto que faz com que, se quiserem ser relevantes em cinco, dez anos, terão de sê-lo num quadro de regulação pública (...) a História diz-nos que não se dura muito tempo fora [desse quadro]. O mercado financeiro é, no fundo, uma questão de confiança", disse ao jornal.

“Há muitas plataformas em operação hoje em dia que fariam melhor em envolver-se [nos esforços regulatórios] e, em vez disso, há uma espécie de mendicância por perdão em vez de [nos] pedirem autorização [para operar]", disse, apelando: “Falem connosco”.

Gensler disse que, apesar de ainda não ser legalmente claro quem deve supervisionar estas plataformas, apelou ao Congresso norte-americano para esclarecer a quem cabe esse trabalho.