Bruxelas pode vir a multar Portugal por causa da tributação de veículos usados 

O Tribunal de Justiça da União Europeia voltou a considerar que a medida viola o princípio da livre circulação de mercadorias.

A Comissão Europeia abriu um processo de infração contra Portugal, mas o Governo até agora não mudou a lei. Considerou que está a respeitar o Acordo de Paris e que não faz sentido um alívio fiscal sobre carros mais poluentes.

Ainda assim, o Tribunal de Justiça da União Europeia mantém a posição e continua a considerar a medida discriminatória. Espera que o princípio de mercado único seja respeitado.

Para já, está prevista no Orçamento do Estado uma alteração no imposto e, caso Portugal não modifique a lei, a Comissão Europeia poderá pedir que o país seja multado.