EY sugere crédito fiscal no OE2022 para empresas que mantiveram o emprego

Com o aproximar do início da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2022, a consultora EY considera que o Governo deve equacionar medidas de estímulo fiscal para as empresas, no caso da manutenção dos postos de trabalho, rever o regime de derrama estadual e o sistema de tributação autónoma que recai sobre os carros de serviço.

Estas são algumas das sugestões contidas na segunda parte do estudo “Conhecer os desafios ajuda a encontrar o caminho?”, realizado pela EY.

Premiar as empresas que não tenham realizado despedimentos devido à pandemia, a revisão do regime de tributação autónoma em sede de IRC – no caso dos carros de serviço – ou a revisão do regime da Derrama Estadual – um medida “temporária” dos tempos da Troika que ainda hoje se mantém, são algumas da medidas de matéria fiscal que o Executivo deveria equacionar. O desafio será conciliar a gestão adequada das finanças públicas com o desejo de estímulo à economia pela via fiscal. Isto, num contexto em que a margem para descer impostos é “curta”.

“Faz sentido premiar, por via fiscal, as empresas que durante a pandemia conseguiram manter o emprego e não despedir trabalhadores. Com uma majoração para quem nesse período tivesse aumentado a empregabilidade”, afirma Luís Marques, sócio responsável pela área de consultoria fiscal da EY.

O responsável salienta que o bónus fiscal, em sede de IRC, seria “a outra face da moeda”, uma vez que a legislação em vigor penaliza com a eliminação dos benefícios fiscais as empresas que reduziram pessoal. O “bónus” seria aplicado às despesas com o pessoal, sendo aumentado no caso de um aumento do número de trabalhadores ao serviço.

Eliminar medida "excecional e temporária" herdada da troika

No campo dos estímulos às empresas, Luís Marques salienta que “deveria ser repensada a medida de caráter excecional e temporária da Derrama Estadual, criada na altura em que Portugal se encontrava sob resgate e que deixou de fazer sentido”.

Na prática, a Derrama Estadual criou uma sobretaxa de IRC, à semelhança do que aconteceu há uns anos em sede de IRS e, entretanto, extinta. Deste modo, as empresas que apresentem lucros tributáveis acima de 1,5 milhões de euros, montante sobre o qual pagam 21% de imposto, sofrem um agravamento progressivo que pode ir até aos 9% nos lucros acima de 35 milhões de euros.

O responsável admite que, para alguns juristas, esta progressividade introduzida em sede do IRC aplicado às empresas poderá não estar de acordo com a Constituição. Lembra que a Lei Fundamental só prevê um regime progressivo no caso da tributação em IRS.

Já no campo do regime da tributação autónoma em sede de IRC, Luís Marques destaca o caso das despesas com carros de serviço, sobretudo nos automóveis híbridos.

“O regime de tributação aplicável às viaturas híbridas - plug in deveria ser revisto como forma de fomentar as melhores práticas ambientais”, salienta. No atual regime, os carros híbridos pagam metade do imposto que recai sobre os movidos a combustíveis fósseis, e as viaturas elétricas estão isentas.

Luís Marques destaca que além da redução da tabela deveria ser considerado o fim do agravamento em 10 pontos percentuais para as empresas que apresentem prejuízos.

Além destas matérias, a EY considera que existe um conjunto de medidas mais técnicas ao nível do IRS, IRC, IVA e Imposto do Selo que poderiam igualmente ser equacionadas.

No caso do Imposto de Selo, os especialistas da consultora destacam as isenções aplicáveis aos contratos de gestão centralizada de tesouraria – cash pooling -, as quais têm dado azo a algumas situações de litigância.

Nestas situações, os tribunais têm vindo, maioritariamente, a dar razão aos contribuintes, uma vez que a forma como a lei está escrita pode ser interpretada como estando em clara violação com regras de direito comunitário.

No seu estudo, a EY acrescenta que estas medidas, aliadas a uma maior simplificação no cumprimento das obrigações fiscais, podem de facto levar-nos para um Orçamento do Estado tido como positivo para os vários agentes económicos do País.