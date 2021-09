Fundo norte-americano acorda pagamento de valor recorde de impostos após disputa com o Fisco dos EUA

Depois de anos de fuga aos impostos pelos gestores da Renaissance Technologies, o fundo norte-americano vai pagar ao Tesouro dos Estados Unidos 7 mil milhões de dólares, ou cerca de 6 mil milhões de euros ao câmbio atual, em impostos não-pagos e multas, noticiaram o "The Wall Street Journal" e o "Financial Times".

Em causa está a tributação entre 2005 e 2015 pelos executivos do Medallion, um fundo da Renaissance, de ganhos de capital, de curto-prazo, como se se tratasse de lucros de longo prazo, com menor carga fiscal.

O pagamento da Renaissance, que já teve uma participação de 2% na portuguesa Pharol, constitui a maior devolução de impostos de sempre nos Estados Unidos.

Como o Medallion é um fundo fechado, apenas os gestores e as suas famílias serão afetados pelo acordo com as autoridades fiscais dos Estados Unidos.

O fundo, criado por James Simons, antigo matemático, é conhecido por aplicar modelos computacionais na tomada de decisões de investimento.