Governo quer aumentar valor das bolsas de estágio do IEFP

O Governo quer aumentar as bolsas de estágio dos jovens licenciados para 878 euros, o que equivale a um aumento de 88 euros. Esta é uma das propostas para levar à concertação social.

Para além da mudança no valor das bolsas, o Governo tem a intenção de revogar um diploma de 2011 que fixa o teto mínimo do salário dos trabalhadores em estágios profissionais ao Indexante dos Apoios Sociais, que é atualmente de 438 euros.

Passaria a ser aplicada a regra geral do Código do Trabalho que determina que os estagiários devem receber, no mínimo, 80% do salário mínimo nacional, ou seja 532 euros.

Com a duração de nove meses, as bolsas do Instituto de Emprego e Formação Profissional visam promover a entrada de jovens no mercado de trabalho.