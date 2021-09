Auditoria. Segunda maior falência de sempre na Suíça levanta dúvidas sobre atuação da EY

A auditora Ernst & Young (EY) está sob escrutínio depois de não ter alertado para sinais de falta de saúde financeira da Zeromax, uma empresa que faliu em 2010, naquela que foi a segunda maior falência de sempre na Suíça.

A Zeromax colapsou somando 5,6 mil milhões de francos suíços (5,1 mil milhões de euros) em dívida, pelo que esta será a falência com os valores mais altos implicados desde o caso da Swissair, em 2001, assinala o Financial Times, que avança esta notícia esta segunda-feira.

De acordo com a mesma publicação, “dezenas de documentos” a que o "Financial Times" teve acesso, desde relatórios policiais, notas dos bancos, e-mails e declarações que surgiram da litigância em curso, levantam questões acerca do trabalho da EY, que considerou a empresa falida saudável em termos financeiros entre 2005 e 2007.

Depois deste ano e até ao colapso, a EY manteve-se a auditora da Zeromax, mas não voltou a publicar nenhuma auditoria sobre as contas anuais.

Os auditores da EY terão falhado em acionar os alarmes acerca de compras multimilionárias de jóias, tendo ainda aprovado pagamentos de grande valor a empresas offshore anos antes do colapso.

A Zeromax era um conglomerado com sede na Suíça que geria negócios no Uzbequistão, onde se dedicava a atividades desde a extração de gás natural até ao processamento de têxteis. Esta empresa era o maior empregador no país asiático, tendo chegado a contribuir com 10% do produto interno bruto.