CDS pede redução do imposto sobre a eletricidade: “O Governo pratica um assalto fiscal à carteira dos contribuintes"

O líder do CDS diz que a fatura da eletricidade está “completamente insustentável”. Francisco Rodrigues dos Santos pede a descida dos impostos sobre a eletricidade.

“Agora que se aproxima o inverno, em que muitas famílias estão aflitas para manter a dignidade e o aquecimento do seu lar, [o Governo] tem urgentemente que baixar esse impostos sobre a eletricidade, comprometendo-se com os partidos da oposição já nas negociações do Orçamento do Estado para aliviar o orçamento familiar. Para que as famílias não fiquem cada vez mais pobres e incapazes de responder às suas capacidades mais básicas, que é ter acesso à eletricidade”, afirma o presidente do CDS.