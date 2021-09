Novo Banco renova a sua imagem: vai ficar azul turquesa até meados de 2022

O Novo Banco vai arrancar com uma mudança de imagem no final de outubro, que irá decorrer até meados de 2022, incluindo a rede de balcões. Quanto ao investimento nesta transformação, o banco liderado por António Ramalho não adianta para já valores.

Segundo apurou o Expresso junto do banco liderado por António Ramalho, o processo para a criação da nova imagem vai avançar até ao final do mês.

A revelação dessa nova imagem será feita, no entanto, apenas no final de outubro e vai contar com a participação dos colaboradores, como noticiou o jornal digital "Eco".

O nome vai manter-se, mas em letras minúsculas e unindo as duas palavras ("novobanco") e a cor, segundo fontes do banco, será próxima do turquesa, uma evolução do verde, combinando com azul.

António Ramalho, com noticiou o "Eco", enviou um email aos 4500 colaboradores , onde lhes comunica a mudança da nova imagem, e de certa forma lhes pede a colaboração para a nova imagem.

"Juntos fizemos um caminho de resistência e reestruturação nos últimos sete anos que alguns julgavam impossível, que muitos consideravam improvável e que todos sentimos como infindável". afirma.

E adianta: "Juntos conseguimos ultrapassar todos os obstáculos e juntos merecemos agora participar neste momento de mudança. Queremos voltar a ser um banco novo: queremos consolidar a nossa trajetória de rentabilidade, queremos voltar a uma rota de crescimento, queremos assumir plenamente esta nova fase de renascimento".

No primeiro semestre deste ano o Novo Banco teve lucros pela primeira vez desde a sua criação (com a resolução do BES, em agosto de 2014), ganhando 138 milhões de euros de janeiro a junho de 2021, contra prejuízos de 500 milhões em 2020.

E o presidente executivo já avisou que o banco irá fechar o ano com lucros. Na mensagem que enviou aos colaboradores António Ramalho faz questão de sublinhar: "a criação da nova imagem marca a nova etapa da vida do nosso banco".



Ramalho chama colaboradores a participar

Na missiva enviada aos colaboradores, a que o Expresso também teve acesso, Ramalho incita os funcionárioa a colaborar em novos detalhes do novo logotipo. "Juntos vamos fazer história ao criar uma marca através de um processo colaborativo inédito a nível mundial. Vamos, com a colaboração de cada um, criar o nosso símbolo coletivo, a nossa onda de mudança".

No e-mail pode ainda ler-se que António Ramalho espera - através da criação de uma app para que os colaboradores possam participar- "recolher a voz de cada um" e "desenhar a voz de todos".

Recorde-se que o nome Novo Banco foi escolhido aquando da intervenção do BES em agosto de 2014.