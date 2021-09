Que chips estão a fazer parar a produção automóvel?

O mercado automóvel tem registado paragens devido à falta de um chip que gere toda a informação dos carros. Sem estes semicondutores, os veículos não podem ser produzidos. No entanto, produção destes chips tem tido graves constrangimentos devido à pandemia.

Contam-se pelos dedos de uma mão as empresas no mundo que produzem os chips. São chamados semicondutores e são como “cérebros” para os carros, telemóveis ou consolas. Têm como objetivo concentrar e gerir toda a informação dos aparelhos.

As fábricas estão praticamente todas localizadas na Ásia, as maiores são em Taiwan e na Malásia. O confinamento está a travar, há largos meses, a produção destes micro-aparelhos. Sem eles a produção tem de parar.

No mercado automóvel, a Volkswagen, a Volvo, a Tesla ou a Renault já anunciaram suspensão de fábricas e ajustamento na produção para este ano. A Apple, a Sony ou a Samsung também já revelaram dificuldades na produção de consolas e telemóveis

Com poucas fábricas a gerir milhões de encomendas e com cada chip a poder demorar até um ano a ficar finalizado, há quem diga que só a meio do ano que vem é que se vão começar a ver melhorias na indústria. Estes micro-aparelhos custam entre um e 15 dólares, mas já custaram milhões à economia mundial.