No primeiro semestre do ano venderam-se 760 mil computadores em Portugal. Há mais de uma década que não se compravam tantas unidades no país.

As encomendas feitas pelo Governo para equipar as escolas e o teletrabalho foram os grandes impulsionadores das vendas.

Em 2019 o mercado estava estagnado, mas a pandemia acelerou a transição digital. A procura deverá continuar intensa até ao final do ano.

