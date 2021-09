Pesos-pesados arrastam PSI-20 para perdas no arranque da sessão

Ao passo que na Europa os principais índices abriram com ganhos - à excepção do inglês Footsie, que recuava 0,27% - a bolsa de Lisboa prossegue as perdas de segunda-feira no arranque da sessão. O PSI-20 caía, nos primeiros momentos de negociação, 0,15% para os 5.470,17 pontos.

As perdas eram lideradas pela Altri, a perder 0,81% para os 5,51 euros, seguida dos pesos-pesados BCP, que caía 0,45% para os 0,1318 euros, e Galp Energia, que depreciava 0,42% para os 8,482 euros.

A Jerónimo Martins e a EDP recuavam ambas 0,36% para os 18,15 euros e 4,771 euros, respetivamente. A REN, por sua vez, perdia 0,2% para os 2,505 euros.

A reduzir as perdas gerais do índice estava a EDP Renováveis, que liderava os ganhos ao subir 0,96% para os 23,16 euros.