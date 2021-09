PayPal compra a japonesa Paidy por 2,7 mil milhões de dólares

A empresa de pagamentos norte-americana PayPal vai comprar a firma japonesa de pagamentos Paidy, especializada na modalidade "compre agora, pague depois", num negócio de 2,7 mil milhões de dólares (aproximadamente 2,27 mil milhões de euros), grande parte em dinheiro, informa a agência "Reuters".

"A aquisição expandirá as capacidades, distribuição e relevância da PayPal no mercado doméstico de pagamentos no Japão, o terceiro maior mercado de comércio eletrónico do mundo", disse a PayPal em comunicado.

O modelo de negócios da Paidy foi bem-sucedido durante a pandemia e conseguiu afirmar-se em relação aos mercados de crédito ao consumo.

Na modalidade "compre agora, pague depois" as empresas ganham dinheiro cobrando aos comerciantes uma taxa para oferecer pequenos empréstimos no ponto de venda, que os clientes pagam em prestações sem juros.

A Paidy ajudará a PayPal a expandir-se no Japão, onde o volume de compras online mais do que triplicou nos últimos 10 anos, para cerca de 200 mil milhões de dólares (169 mil milhões de euros).

A empresa japonesa vai manter o seu negócio e a sua marca mesmo após a aquisição, que deverá estar concluída no último trimestre de 2021. Os cargos de presidente e diretor executivo continuarão com as mesmas pessoas.