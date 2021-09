Goldman Sachs elimina regras de distanciamento e acaba com comida grátis nos escritórios em Londres

O banco Goldman Sachs vai deixar de exigir o distanciamento social nos escritórios de Londres já na próxima semana, passando a admitir lotação completa.

A ideia é que os funcionários voltem ao escritório todos os dias, de acordo com uma nota interna a que a Bloomberg teve acesso. Isto, tendo em conta que a "grande maioria" dos funcionários já estará, por esta altura, com a vacinação completa.

Outra das mudanças será a política de refeições grátis, que deixará de existir, a partir do dia 20 de setembro. O banco justifica com a intenção de "promover o apoio a restaurantes locais e aos negócios que estão a reabrir" em torno do escritório.

Apesar da maior abertura, o banco vai manter a política de uso de máscara nas áreas comuns e um programa de testes obrigatórios.

O Goldman Sachs foi uma das primeiras instituições em Wall Street a voltar ao escritório. Fê-lo em junho, com música ao vivo e carrinhas de comida na sede, em Nova Iorque. Desde então acabou por apertar as medidas, exigindo, por exemplo, que todos os funcionários que viessem às instalações estivessem vacinados.