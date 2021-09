Trabalhadores da Saint-Gobain em protesto contra despedimento coletivo de mais de 200 pessoas

Mais de meia centena de trabalhadores da vidreira Saint-Gobain estiveram esta quinta-feira em protesto em frente ao Ministério da Economia, em Lisboa. Em causa está um processo de despedimento coletivo de mais de duzentas pessoas.

A Saint-Gobain é a única fábrica do país de transformação de vidro para a indústria automóvel e os trabalhadores contestam o encerramento.

"Nós sabemos que havia trabalho. Havia pedidos dos clientes. Eles fazem o que querem", diz um dos funcionários em protesto.

A empresa sediada em Santa Iria da Azóia, em Loures, será substituída por um armazém logístico de recolha e expedição de produtos. Uma realidade que irá deixar cerca de duzentas pessoas no desemprego.

O anúncio do encerramento foi feito no final do mês passado e nos planos da empresa está uma mudança para outros países, como é o caso de Marrocos, onde os custos são menores.

Já não é a primeira vez que pedem ajuda ao Governo. Até agora ainda não tiveram qualquer resposta, mas prometem não baixar os braços.