Ministro das Finanças mantém confiança num crescimento mais forte que o previsto

O ministro das Finanças mantém a confiança num crescimento mais forte que o previsto e perto de 5% no caso de Portugal.

"Estamos agora a registar uma verdadeira forte recuperação na Europa e as empresas estão agora com uma elevada atividade. E com o sucesso de todo o programa de vacinação (anticovid-19) na Europa, esperamos agora um crescimento económico mais forte este ano do que antes previsto, de cerca de 5% na Europa e também perto dos 5% em Portugal, o que é muito importante", declarou João Leão.