Pensionistas da Segurança Social já podem consultar recibo de pensão online

Os pensionistas da Segurança Social passaram a ter disponível no site da Segurança Social Direta o recibo da sua pensão, podendo, desta forma, verificar o valor mensal recebido, bem como as deduções.

Numa informação publicada no site da Segurança Social, é referido que esta funcionalidade, disponível desde esta quinta-feira, permite ao beneficiário "consultar o recibo do mês que pretende, a partir do mês de setembro 2021".

Para obter o recibo da pensão (que pode ser consultado ou impresso) é necessário dispor de uma senha de acesso à Segurança Social Direta.

Uma vez autenticado, o beneficiário deve selecionar o menu 'Pensões', acedendo depois a 'Rendimentos de pensões' e, seguidamente, a 'Recibos de pensão'.

Esta solução - semelhante àquela que já existe para os reformados da Caixa Geral de Aposentações - permite verificar o valor de pensão pago em cada mês e qual a parcela de descontos (como a retenção na fonte para o IRS, por exemplo).

De acordo com os últimos dados oficiais, em julho a Segurança Social processou um total de 2.964.538 pensões, das quais 2.058.608 são de velhice.

