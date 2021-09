Clientes do Banco Privado Português em protesto

Vários lesados do antigo banco privado protestaram esta segunda-feira de manhã em Lisboa. Acusam a Comissão Liquidatária de ter dinheiro e não pagar aos clientes que perderam tudo.

Foi nomeada há 11 anos pelo Banco de Portugal e, até agora, a Comissão Liquidatária do Banco Privado Português ainda não deu aos clientes uma explicação sobre o andamento do processo de liquidação das dívidas do Banco.

A ideia é que a massa insolvente, ou seja, todo o património do Banco, fosse vendida para depois ser convertida em dinheiro e conseguir o pagamento da dívida. No entanto, os credores ainda continuam à espera de uma resserção.

Além disso, os clientes acusam ainda a Comissão Liquidatária de não pagar os juros acumulados ao longo de seis anos