Produção na construção continua a crescer em julho, mas a um ritmo mais lento

O setor da construção em Portugal continuou a crescer em julho, mas a um ritmo mais lento, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta segunda-feira.

Se em junho o Índice de Produção na Construção cresceu 7,7% em termos homólogos, em julho a variação positiva foi de 4,1%, numa desaceleração de 3,6 pontos percentuais.

Estes números refletem, ainda, o efeito-base do impacto da pandemia de Covid-19 no setor, apesar deste ter sido um dos menos afetados pela situação sanitária, com as obras a decorrerem mesmo durante os confinamentos.

Em julho, o segmento de construção de edifícios cresceu 0,9%, face a um crescimento de 4,4% em junho; ao passo que o segmento de engenharia civil aumentou 9% face ao mês homólogo, desacelerando face aos 12,6% de junho.

Já o emprego e as remunerações no setor também desaceleraram, com variações positivas homólogas de 2,1% e 5,6% em julho, face a 2,5% e 9% em junho, respetivamente.