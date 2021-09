Startup portuguesa Huub comprada por gigante da logística Maersk

A Huub, uma startup tecnológica portuguesa que opera na área da logística para a indústria da moda, foi adquirida pela multinacional de logística Maersk.

"Com a aquisição da Huub, o objetivo da Maersk passa por tornar Portugal um centro tecnológico estratégico, com o objetivo de atrair talento nacional e competir com várias outras empresas que instalaram as suas divisões tecnológicas no nosso país", explica a empresa portuguesa, num comunicado à imprensa.

Por cá, o CEO (presidente executivo) da Huub, Tiago Paiva, mantém-se na liderança desta nova unidade de negócio do grupo Maersk, juntamente com os restantes fundadores. Tiago Paiva assinala que "a Huub tem dois grandes propósitos: disrupção e escala" e "o caminho conjunto com a Maersk representa ambos".

Apesar de não serem revelados valores para a operação, é avançado que no conjunto das três aquisições que a Maersk fez recentemente no setor - a Huub e outras duas empresas - a gigante de logística investiu cerca de mil milhões de dólares. A compra da startup portuguesa insere-se, desta forma, nos planos desta multinacional de investir na logística associada ao comércio eletrónico.

"Com esta aquisição dotamos a organização de talento tecnológico de classe mundial. Além disso, a excecional plataforma desenvolvida pela Huub para os vários canais de venda vai permitir aos nossos clientes um maior foco no seu negócio e uma excelente experiência para o consumidor final”, afirma o vice-presidente executivo da Maersk, Vincent Clerc, na mesma nota à imprensa.