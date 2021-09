Didi, a "Uber da China", foi paralisada pela regulação e já perdeu 30% dos clientes

A investigação dos reguladores chineses à Didi Chuxing, a plataforma de transporte privado dominante na China, provocou uma queda de 30% nos clientes diários da empresa, provocando uma migração para os concorrentes diretos, segundo uma notícia do "Financial Times" publicada nesta quarta-feira.

Segundo dados da Aurora Mobile citados pelo económico britânico, o número médio de utilizadores diários da Didi caiu em agosto para os 10,9 milhões face a 15,6 milhões em julho.

Os reguladores, ao impedirem a Didi de aceitar registos de novos utilizadores (e, na prática, de novos motoristas, ao exigirem a remoção de 25 aplicações paralelas como a que permite a entrada de novos condutores) enquanto conduzem uma investigação à segurança dos dados dos clientes da empresa, criaram as condições ideais para que concorrentes como a Amap, da Alibaba, beneficiassem desta paralisação.

Segundo o jornal britânico, o número de empresas de transporte privado com mais de 300 mil viagens mensais cresceu para 17 no país pela primeira vez desde julho. E, de acordo com os cálculos do jornal, esta paralisação está a privar a Didi de 4 milhões de novos registos de clientes por mês.

Tudo isto depois da oferta pública inicial da Didi no mercado norte-americano ter feito com que o Estado chinês interviesse sem complacência junto da empresa, numa altura em que a China se esforça para manter a gestão dos dados das tecnológicas do seu lado. Algo que está a ocorrer junto de grandes empresas que recorreram ao mercado de capitais dos Estados Unidos, como a gigante do comércio digital Alibaba.