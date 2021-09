Empresas obrigadas a pagar custos adicionais relacionados com o teletrabalho 

As empresas vão ser obrigadas a pagar os custos adicionais relacionados com o teletrabalho.

Depois de meses a ser discutido no Parlamento, foi dado um passo importante que poderá fazer a diferença na carteira dos trabalhadores em regime de teletrabalho.

PS e Bloco de Esquerda apresentaram na sexta-feira propostas semelhantes, que deixam claro que o empregador deve pagar ao teletrabalhador todos os custos adicionais nas contas, incluindo nas da internet e energia.

Mas para que este pagamento seja feito, quem está em teletrabalho tem de comprovar que houve um acréscimo nas faturas e só assim será paga a diferença.

Em abril, o PS apresentou no Parlamento um projeto de lei que determinava que as despesas adicionais só seriam pagas quando comprovadas e com o acordo do empregador. Agora, no documento alterado, foi eliminado o acordo com o empregador.

Na nova proposta, os socialistas entendem ainda que o regime de teletrabalho deve ser regulamentado no código do trabalho e que o empregador tem o dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso.

