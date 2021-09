Lufthansa avança com aumento de capital de 2,1 mil milhões de euros

A companhia aérea alemã Lufthansa vai avançar com um aumento de capital de 2,1 mil milhões de euros, de acordo com um comunicado divulgado pela empresa.

O aumento de capital "permite construir uma estrutura de capital eficiente e sustentável, o pagamento de medidas de estabilização na Alemanha e a capitalização de oportunidades estratégicas na recuperação da indústria", lê-se no comunicado, publicado no site da companhia aérea.

Esta operação prevê um preço de subscrição de 3,58 euros por ação. O período de subscrição deverá começar a 22 de setembro deste ano e acabar no dia 5 de outubro. A admissão das novas ações à negociação está marcada para o dia 7 de outubro, para serem negociadas a partir do dia 11 do mesmo mês. Um grupo de 14 bancos já está comprometido com a subscrição das ações.

Um total de 1,5 mil milhões de euros vão ser usados para pagar o montante cedido pelo Fundo de Estabilização Económica alemão, através do apoio "Silent Participation I". Além disso, até ao final de 2021, a companhia espera ter saldado a dívida de mil milhões do "Silent Participation II", dispensando o capital disponível que não foi usado.

"Tornámos sempre claro que só iríamos reter o pacote de estabilização enquanto fosse necessário. Estamos portanto orgulhosos de podermos agora cumprir a nossa promessa e devolver a quantia mais rápido do que era originalmente esperado. Vamos agora focar-nos na transformação do grupo Lufthansa", afirma o CEO (presidente executivo) da Lufthansa, Carsten Spohr.

A mesma empresa acredita estar "bem posicionada para tirar partido da recuperação na procura do setor das viagens". Tendo em conta o desempenho operacional da Lufthansa em julho e agosto, o EBIT (resultado operacional) do terceiro trimestre deverá ser positivo.

A capacidade acomodada pelas linhas aéreas do grupo já ultrapassa metade dos valores que eram regra antes da pandemia, e esta espera que a evolução assim continue, "apoiada pela recuperação notória nas viagens de negócios".

Em paralelo, a empresa afirma que as medidas que tem em vigor já lhe permitiram atingir mais de metade da meta de 3,5 mil milhões de euros em reduções de custos, e promete continuar a modernizar a frota. Espera ter 30 novas aeronaves por ano.