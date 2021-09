Autoeuropa volta a parar por falta de componentes

A Autoeuropa volta a parar a produção entre os dias 27 de setembro e 4 de outubro devido à "continuidade de escassez de componentes", segundo uma nota da empresa de Palmela aos trabalhadores.

De acordo com a informação enviada esta terça-feira aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, "o arranque da produção está planeado para o dia 6 de outubro (quarta-feira), às 00:00".

O anúncio é feito no dia em que a Autoeuropa retoma a produção, com o turno de trabalho que se inicia pelas 23:40, após uma paragem de três dias devido à falta de semicondutores.

Segundo a fábrica do grupo alemão Volkswagen, a "alteração ao calendário de produção está relacionada com a continuidade da escassez de componentes", sendo o regime compensatório aos funcionários o mesmo da paragem anterior.

"Eventuais alterações serão comunicadas oportunamente", lê-se na nota.

Face às sucessivas paragens devido à falta de componentes, desde o início da pandemia, a administração da Autoeuropa anunciou na semana passada que pretende recorrer ao "programa de apoio à atividade económica" e garantir o rendimento individual de cada colaborador da empresa.

A indústria automóvel tem sido uma das mais afetadas pela falta de semicondutores, componentes que são, em grande parte, fornecidos por diversos fabricantes asiáticos, que têm mantido algumas medidas de confinamento devido à covid-19.

A fábrica de automóveis de Palmela produz atualmente os modelos MPV e T-Roc. Com mais de 5.000 colaboradores, dos quais 98% com vínculo permanente, a Autoeuropa produziu em 2020 um total de 192.000 automóveis e 20 milhões de peças para outras fábricas do grupo alemão, que representam 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e 4,7% das exportações portuguesas.

