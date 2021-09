Moody’s sobe "rating" da dívida da CGD (pela segunda vez este ano) e melhora perspetivas sobre banca portuguesa

A Moody’s mexeu nas avaliações que faz de seis bancos portugueses, mas em apenas um deles – Caixa Geral de Depósitos – subiu o rating da dívida de longo prazo, o mais importante. Nos outros, houve alterações de outras notações, como da segurança dos depósitos. São novas mudanças, depois de uma melhoria generalizada das avaliações em julho.

As atualizações dizem respeito a seis bancos: CGD, BCP, Santander, Novo Banco, BPI e Crédito Agrícola. Em suma, houve mexidas em vários ratings, sendo que as subidas mais significativas dizem respeito a uma de dívida de longo prazo, e a quatro ratings de depósitos de longo prazo.

“As ações de rating foram dinamizadas pela subida do rating da dívida portuguesa de Baa3 para Baa2 a 17 de setembro de 2021”, indica o comunicado da Moody’s divulgado esta terça-feira, 21 de setembro. Foi na sexta-feira que, ainda que não totalmente esperado pelos analistas, foi melhorada a classificação de risco da dívida nacional. As melhores perspetivas de crescimento, a crença na redução da dívida e a eficácia das medidas orçamentais foram razões apontadas para a decisão.

Agora, e como normalmente acontece, essa decisão teve implicações no sector financeiro – ainda que a Moody’s continue a ter “incertezas” em relação ao impacto da pandemia no risco e na rentabilidade da banca.

CGD dois níveis acima de lixo

A CGD é aquela que vê o rating de dívida de longo prazo, o mais importante porque é o que sinaliza os eventuais custos de financiamento de uma empresa, passar do último nível antes de ser considerada “lixo” (Ba3) para o penúltimo degrau (Ba2). A agência tinha saído do nível "lixo", onde não é aconselhado o investimento, em julho. “Com esta revisão o rating da CGD acumula já em 2021 uma subida de dois níveis na avaliação da Moody’s”, lembra o banco presidido por Paulo Macedo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O cumprimento de metas de redução de crédito malparado e de fortalecimento dos rácios de capital, bem como a apresentação de lucros “ainda que modestos”, justificam a nota da Moody’s, que tem uma perspetiva estável sobre a evolução destas notações no próximo ano e meio.

Melhoria de ratings de depósitos

A CGD também verifica uma subida do rating de depósitos, mas, neste caso, não é a única: BCP, Santander e BPI juntam-se a essa avaliação.

No caso do BCP (que, como no banco público, passa a ter este rating avaliado em “Baa2/Prime-2” em vez de “Baa3/Prime-3”), a Moody’s vê uma melhoria nos indicadores de risco, mas deixa sublinhados sobre o legado dos créditos hipotecários em francos suíços no banco da Polónia (que continua a pesar nas contas), e a rentabilidade fraca que o banco ainda apresenta.

No Santander e BPI, as notas já são mais altas e, com a subida, assim continuam (de “Baa1” para “A3”). “A suportar estas classificações de rating, a Moody’s põe em evidência quatro pontos essenciais do banco BPI: os indicadores de qualidade de risco de crédito, melhor do que a média do sector em Portugal; a sólida capitalização; o adequado perfil de financiamento e liquidez; e o apoio do acionista único, o CaixaBank”, aponta o BPI no seu comunicado.

O que o banco não menciona é que a Moody’s também vê algum risco vindo do Banco de Fomento Angola, em contraponto aos bons rácios de capital. Já a força do Santander em Espanha é o que justifica a avaliação do banco em Portugal, para a Moody’s.

Novo Banco pode ter melhoria de várias notas em breve

No Novo Banco, há melhoria da perspetiva sobre a dívida e os depósitos de longo prazo, de estável para positiva, já que o banco tem cumprido os objetivos financeiros e confirmou a sua chegada aos lucros.

Se continuar a cumprir as suas metas, está pela frente do banco liderado por António Ramalho uma subida de vários níveis do rating da sua dívida, atualmente ainda classificado em “lixo”, no nível “Caa2”. Essa possibilidade é aberta pela Moody's.

No caso do Crédito Agrícola, a melhoria foi numa avaliação de rating menos determinante (risco de contraparte).