Famílias obrigadas a pagar imposto se reestruturarem dívidas. Empresas ficam de fora

As famílias terão de pagar imposto de selo na reestruturação da dívida pós-moratórias, ao contrário das empresas, que vão beneficiar de isenção, avança o "Jornal de Negócios".

A proposta de lei que tinha sido aprovada em Conselho de Ministros não especificava para quem era a isenção, de acordo com o comunicado da altura. Mas agora, a proposta que efetivamente chegou ao Parlamento, deixa claro que a medida se aplica só às empresas.

Assim o confirma ao jornal o Ministério da Finanças, que indicou que esta proposta "cinge-se às medidas aprovadas em julho, no âmbito do Decreto-Lei n.º 63/2021, de 28 de julho”, o mesmo que procedeu à criação do Fundo de Capitalização de Empresas. Tudo isto porque, segundo o gabinete de João Leão, está em causa a proteção “do tecido produtivo”.

Perante esta medida, Natália Nunes, jurista da Deco, refere que "não se compreende que haja uma isenção para as pessoas coletivas e que não exista para as famílias”. Para a responsável, faria sentido a isenção aplicar-se aos dois, uma vez que ambos "foram afetados pela crise, beneficiaram de moratórias, vão ter de renegociar créditos nos casos mais difíceis”.