Mobilidade. Nasceu a multinacional Teijin Automotive Technologies e tem ADN português

A Continental Structural Plastics, a Inapal Plásticos, a Benet Automotive, a Victall e a Teijin Automotive Center Europe juntaram-se sob uma única marca para constituírem a Teijin Automotive Technologies, uma das maiores organizações à escala global na área dos materiais compósitos e soluções para a indústria da mobilidade de todo o mundo.

Através desta mudança de marca, a Teijin Automotive Technologies “torna-se um fabricante comprovado de materiais de alta engenharia para sectores dinâmicos do mercado com a capacidade de fornecer materiais e componentes consistentes a clientes em toda a América do Norte, Europa e Ásia”, realça a empresa em comunicado.

A nova empresa cobre várias indústrias relacionadas com a mobilidade - incluindo os segmentos dos veículos automóveis, camiões pesados, marítimos e recreativos - e integra a equipa de compósitos para automóveis da Teijin no Japão, posicionada para fornecer soluções com materiais avançados através dos seus 29 centros de fabrico.

Utilizando todos os pontos fortes das empresas que anteriormente estavam separadas, a Teijin Automotive Technologies pode agora, segundo os seus responsáveis, disponibilizar soluções exclusivas para a próxima geração de mobilidade.

Uma das empresas que agora integra a Teijin Automotive Technologies é a portuguesa Inapal Plásticos, que já emprega cerca de 350 pessoas em território nacional.

Os responsáveis pela operação em Portugal confirmaram ao Expresso que “vai continuar a crescer e espera contratar mais profissionais”, no entanto, não está prevista a abertura de mais nenhuma unidade de produção.

Esta fábrica não está, porém, no negócio dos chips, cuja escassez de oferta agora tanto afeta a indústria automóvel.

"Com a integração destas organizações, podemos fornecer especialização numa ampla gama de materiais e desenvolver soluções que abordam os mais difíceis desafios de design dos nossos clientes", acrescenta Steve Rooney, presidente executivo da Teijin Automotive Technologies e diretor geral da unidade de negócios de compósitos da Teijin.

E acrescenta que "agora, como Teijin Automotive Technologies, temos a capacidade de desenvolver novos materiais, obtê-los onde e quando forem necessários, e fornecer a especialização mais eficiente para satisfazer as necessidades de mobilidade de um mundo em constante mudança”.

Esta nova organização, que emprega 5400 pessoas e tem 29 operações em oito países, cria componentes e sistemas que permitem fabricar veículos "mais leves, mais fortes, mais seguros e mais eficientes em termos de consumo de energia".