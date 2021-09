BCP pede 500 milhões de euros e vai aplicá-los em financiamentos Covid-19 dados a empresas

O BCP pediu 500 milhões de euros aos investidores, para conseguir proteger-se e assim cumprir as metas regulatórias a que está obrigado, sendo que vai ter de aplicar um montante equivalente em projetos sociais, nomeadamente no campo da Covid-19.

Na prática, a aplicação prioritária desse dinheiro será para financiar ou refinanciar os empréstimos que o banco presidido por Miguel Maya concedeu ao abrigo das linhas de Covid-19, “em especial no financiamento às micro e pequenas e médias empresas mais afetadas pelo recente contexto pandémico”, de acordo com o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) enviado esta quarta-feira, 29 de setembro.

A operação insere-se nas emissões de dívida que pretendem respeitar critérios ambientais, sociais e de governance (ESG, na sigla inglesa), e já se sabia que o BCP a estava a realizar esta semana – tal como a Caixa Geral de Depósitos concretizou há semanas.

No caso do banco privado que tem a chinesa Fosun e a angolana Sonangol como principais acionistas, estão em causa títulos de dívida sénior preferencial (uma das mais seguras), que são subscritos por operadores no mercado e que, em contrapartida, servem de escudo protetor para o banco – são estes investidores os que podem sofrer perdas em caso de dificuldades.

Isto porque esta emissão serve para o cumprimento dos requisitos mínimos de fundos próprios e outros passivos elegíveis, o nome complicado para o MREL, na sigla inglesa, que obriga os bancos a constituírem várias camadas de financiamento em que os credores se posicionem como primeiros alvos numa eventual intervenção.

O BCP precisava de se financiar, embora tenha sempre recusado ao Expresso concretizar se iria ao mercado este ano, como outros bancos portugueses, para cumprir as metas intermédias de MREL que vão entrar em vigor já com o início de 2022.

Custo abaixo do inicialmente previsto

Segundo o comunicado à CMVM, “a emissão, no montante de 500 milhões de euros, terá um prazo de 6,5 anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final de 5,5 anos, um preço de emissão de 99,527% e uma taxa de cupão de 1,75% ao ano, durante os primeiros 5,5 anos. A partir do 5.º ano e meio, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 2%”. A CGD conseguiu um custo mais baixo (0,375% nos primeiros cinco anos) nesta operação ESG - foi, aliás, a primeira instituição financeira a fazê-lo em Portugal -, também por ter um carimbo do Estado por trás.

De qualquer forma, o custo enfrentado pelo BCP fica aquém do que foi inicialmente avançado pelas agências especializadas, tendo em conta a procura que houve por estes títulos.

Porém, o banco não especificou quais os tipos de investidores que subscreveram a dívida: “a operação, que se seguiu a um bem-sucedido roadshow, foi colocada num conjunto muito diversificado de investidores institucionais europeus, muitos dos quais dedicados a investimentos ESG, o que sinaliza, por um lado, a confiança do mercado no banco e, por outro, um reconhecimento dos compromissos do Millennium BCP em matéria de financiamento sustentável”.

Recentemente, também o BPI pediu dívida para efeitos de MREL (700 milhões de euros), sendo que, no seu caso, não teve de ir aos mercados, conseguindo financiamento junto do seu acionista único, o CaixaBank - neste caso, sem critérios ESG. O Crédito Agrícola também fará uma operação do género. O Banco Montepio e o Novo Banco fecham-se em copas sobre esta obrigação.