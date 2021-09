CMVM avançou com três contraordenações, uma delas contra o BPI

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avançou com um processo de contraordenação a três entidades, uma das quais o BPI, segundo comunicado divulgado esta quarta-feira.

No que diz respeito ao BPI, está em causa "um processo por violação de deveres dos intermediários financeiros, por o arguido [BPI] não ter comunicado à CMVM informação relativa ao registo e depósito de valores mobiliários por conta própria e relativa à receção de ordens por conta de outrem sobre instrumentos financeiros derivados negociados no mercado a prazo, em ambos os casos, até ao terceiro dia útil do mês seguinte àquele a que a informação respeita".

A decisão foi tomada em julho deste ano e a coima aplicada ao banco tem um valor de 25 mil euros, mas está parcialmente suspensa durante dois anos.

Outra das entidades visadas é uma sociedade de revisores oficiais de contas (SROC), mais precisamente ​Cascais, Pêga Magro & Roque, SROC, Lda. e Fernando José Pêga Magro, segundo a CMVM. A contraordenação deve-se à "violação de deveres de atuação dos auditores, no âmbito do dever de rotação do sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal das contas (certificação legal de contas)".

De acordo com a CMVM, a sociedade foi representada "pelo arguido como sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal de contas de uma Entidade de Interesse Público (EIP), por um período superior a sete anos consecutivos" e, além do mais, o arguido foi "sócio responsável pelas funções descritas, tendo ambos [sociedade arguida e arguido] violado o disposto no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas".

Por este motivo foi aplicada, também em julho, a cada um dos arguidos, uma coima no valor de 10 mil euros, que se encontra suspensa por dois anos.

Por fim, a terceira contraordenação, decidida em agosto, está em regime de anonimato. No entanto, a CMVM explica que está em causa a "violação dos deveres relacionados com a supervisão dos organismos de investimento coletivo, em que a arguida, no âmbito da sua atividade de gestora de um fundo de investimento imobiliário, à data de entrada em vigor do RGOIC [Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo], tinha em carteira dois imóveis cujos projetos de construção ainda não tinham sido iniciados".

A arguida era "obrigada a proceder à alienação daqueles imóveis no prazo de 36 meses após a entrada em vigor do RGOIC", o que não aconteceu e, por isso, foi aplicada uma coima de 25 mil euros, "com suspensão por 18 meses, condicionada à alienação dos referidos imóveis".