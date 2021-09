Confiança dos consumidores recupera em setembro, mas a da indústria diminui

O indicador de confiança dos consumidores melhorou em setembro para -9,9, face a -11,9 em agosto. Contudo, o indicador de clima económico, que agrega a confiança dos consumidores e de segmentos empresariais, caiu em setembro para os 1,6 face a 1,9 do mês anterior, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O indicador de confiança dos consumidores superara, em agosto, os níveis registados em 2019 e do início de 2020, os últimos meses sem o impacto da pandemia do covid-19.

De acordo com o INE, "a evolução do último mês resultou do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país, assim como das opiniões sobre a evolução passada e futura da situação financeira do agregado familiar".

Este indicador foi, contudo, penalizado com o piorar das expectativas referentes à realização de compras importantes no futuro.

No que concerne ao segmento da indústria transformadora, o índice melhorou em setembro para os -2,6 face a -4,1 em agosto, devido "ao contributo positivo das expectativas de produção e das opiniões sobre a evolução da procura global, de forma mais intensa no primeiro caso, tendo as apreciações relativas aos stocks de produtos acabados contribuído negativamente".

Já os resultados do inquérito de conjuntura no setor da construção e obras públicas traduziram-se num recuo do índice de confiança, em setembro, para os -4,3, face a -4,0 em agosto.

O agravamento deve-se, segundo o INE, ao maior pessimismo em relação ao emprego no setor, apesar do setor ter revelado estar confiante no aumento da carteira de encomendas.

Os segmentos do comércio e dos serviços recuaram igualmente em setembro. No comércio, caindo de 4,0 em agosto para 2,0, o índice revela mais pessimismo em relação ao volume de vendas e à atividade da empresa nos próximos três meses.

Nos serviços, o recuo em cadeia de 8,6 para 7,9, devido a perspetivas menos boas no que toca à procura e à atividade da empresa futuras.