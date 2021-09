Moratórias: Bancos foram alvo de 388 reclamações entre janeiro e julho

O Banco de Portugal dá nota de que o número de reclamações sob o regime das moratórias entre janeiro e julho de 2021 ascendeu a 388. No Relatório de Atividades de Supervisão Comportamental relativo ao primeiro semestre, o supervisor "recebeu 388 reclamações de clientes bancários sobre matérias relacionadas com as medidas de mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19".

46% dizem respeito a moratórias públicas

Entre as 388 reclamações lideram as queixas sobre a moratória pública nos contratos de crédito à habitação: correspondem a 46% do total. E incidem sobretudo, segundo o Banco de Portugal, sobre o "não cumprimento , por parte das instituições de crédito, do prazo de implementação da moratória; a recusa de acesso à moratória, entre janeiro e março de 2021, relativamente a contratos de crédito que beneficiaram anteriormente de moratórias por período superior a nove meses, e ainda a cobrança de prestações na pendência da moratória, e a cessação dos efeitos da moratória".

Já no que diz respeito às reclamações de contratos de crédito de empresas sob moratória , estas representam 16,6% das reclamações, as quais incidiram sobretudo sobre os requisitos de acesso à moratória pública, os atrasos, assim como a cobrança de prestações durante a moratória, entre outras.

O Banco de Portugal sublinha ainda que no âmbito das moratórias privadas nos contratos de crédito aos consumidores, que já acabaram - representavam 23,8% das reclamações sobre moratórias -, os motivos recaíram sobretudo sobre as condições de acesso, o prazo de implementação e de vigência das mesmas, e ainda "após a cessação de moratórias privadas, os procedimentos adotados pelas instituições de crédito perante situações de risco de incumprimento ou de incumprimento efetivo".

292,6 mil devedores sob moratória



No final de julho de 2021, beneficiavam de medidas de apoio previstas na moratória pública 381,4 mil contratos de crédito, abrangendo 292,6 mil devedores e um montante global de crédito de 36.801 milhões de euros, dos quais 38,7% correspondiam a empréstimos a particulares. O peso dos empréstimos em moratória no stock de crédito concedido aos particulares era de 11,3%.

A expectativa no fim das moratórias públicas é a de que não haja turbulência, não se antecipando incumprimentos significativos, apesar de ninguém desvalorizar problemas que estão identificados e serão avaliados.

Incumprimento nas moratórias privadas não aumentou

Apesar de as moratórias privadas terem terminado, o rácio de incumprimento no crédito à habitação mantinha-se, no final de julho de 2021, em 0,5%; no crédito aos consumidores, diminuiu de 4,5%, no final de 2020, para 3,9%. O número de novos contratos integrados no procedimento extrajudicial de regularização do incumprimento (PERSI) também caiu no mesmo período.

Abertos 5 processos de contraordenação

Entre janeiro e julho, dados do Banco de Portugal revelam que foram "instaurados processos de contraordenação a cinco instituições sobre a aplicação das moratórias, tendo por base irregularidades detetadas em 32 reclamações".

Em causa está a implentação da moratória pública. Na origem destes processos, prossegue o Banco de Portugal, está "o incumprimento do dever de implementação da moratória pública, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a receção da declaração de adesão e dos documentos comprovativos do preenchimento das respetivas condições de acesso", assim como "a recusa da aplicação da medida de apoio apesar das entidades beneficiárias preencherem os requisitos legais".