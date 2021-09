Reservas comerciais de petróleo seguem em queda no meio de uma montanha russa

As reservas comerciais de petróleo na União Europeia recuaram 186% em junho de 2021, comparando com o mesmo mês de 2020. Uma quebra que contraria a subida a pique do ano anterior, e que se justifica com as oscilações nas restrições impostas pela Covid-19.

Os dados são partilhados pelo gabinete de estatística europeu, o Eurostat, que chama ao movimento de descida sentido em junho de 2021 um “ajuste” face à subida de 978% que foi sentida em junho de 2020, em relação a junho de 2019.

“Esta mudança está ligada às medidas relacionadas com a Covid-19, que restringiram o movimento e o transporte, o que quase paralisou a procura por vários combustíveis em 2020”, explica o Eurostat, numa nota divulgada esta quarta-feira, 29 de setembro.

Na tese do gabinete de estatística, “com o levantar gradual das restrições, a procura por produtos petrolíferos começou a normalizar lentamente”. As reservas comerciais de petróleo ajustaram para as 55.145 mil toneladas, representando 33% do total das reservas.

Os países europeus que notaram maiores oscilações nas reservas comerciais de petróleo em junho, face ao mês homólogo, foram a Grécia, onde subiram 286% em 2020 e caíram 61% em 2021, a Estónia, que passou de uma subida de 197% para uma descida de 51% no mesmo período, e a Dinamarca, que oscilou dos 97% para os -33%.

As reservas comerciais, detidas pelos atores económicos para satisfazerem as suas necessidades operacionais, podem de facto flutuar de acordo com as exigências do mercado, por oposição às reservas de emergência, que são algo estáveis, refletindo obrigações que são calculadas numa base anual.

Mas as reservas comerciais são, ainda assim, essenciais para a gestão em tempos de crise, pelo que serão importantes na situação atual de crise energética global.