Vodafone encerra todas as suas lojas próprias em Espanha

A Vodafone quer encerrar todas as suas lojas próprias em Espanha, no âmbito do ERE - Expediente de Regulação de Emprego, informa o jornal "El Mundo". O objetivo é agora reduzir drasticamente a presença física da empresa no país e melhorar o atendimento remoto, num passo para a total digitalização da sua atividade.

No âmbito do ERE a Vodafone vai despedir 509 pessoas, conforme foi anunciado na terça-feira. Mas a empresa quer que grande parte dos cortes seja feito nas lojas físicas. Assim, o encerramento das lojas vai levar ao despedimento de 237 trabalhadores.

Alguns sindicatos já vieram criticar o plano da empresa de telecomunicações. Por exemplo, a UGT relembra que foram os trabalhadores das lojas físicas que mais fizeram nos "meses mais difíceis da pandemia", em que não pararam de atender a população presencialmente.

A Vodafone tem, atualmente, 34 lojas próprias em Espanha, das quais seis em Madrid, quatro em Barcelona, ​​duas em Sevilha e duas em Valência. Apenas estas 34 lojas próprias serão afetadas, as restantes são lojas operadas por terceiros (perfazendo um total de 600).

A Vodafone só terminará as negociações a 27 de outubro, mas justifica este plano com "razões económicas, produtivas e organizacionais" e pela "tendência do mercado no setor das telecomunicações e pela necessidade de melhorar o seu desempenho operacional através da aceleração da sua estratégia de transformação digital".