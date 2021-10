Carrefour explora possibilidade de fusão com Auchan

Depois de uma tentativa de fusão com o grupo Casino em 2018 (falhada), e de outra com o grupo canadiano Couche-Tard no início deste ano (também falhada), a retalhista francesa Carrefour começou conversações exploratórias com a família Mulliez, proprietária do grupo Auchan, revela o jornal Le Monde. As duas retalhistas não quiseram comentar a notícia. Uma fusão, a avançar, poderia significar o regresso da insígnia Carrefour a Portugal, mercado de onde saiu em 2010.

O presidente executivo da Carrefour, Alexandre Bompard, com um mandato renovado até 2023, prossegue assim uma estratégia de consolidação do retalho em França, num mercado tido como muito fragmentado e ineficiente.

Atualmente, segundo o jornal, a Carrefour tem uma quota de mercado de 19%, ao passo que a Auchan detém 8,9% -- o que pode originar, no caso de uma fusão, problemas regulatórios ao nível da concorrência. A operação, se acontecer, faria com que a nova entidade ficasse com o dobro das lojas da atual líder no mercado da grande distribuição, a Leclerc.

Recentemente, o milionário Bernard Arnault, presidente executivo da LVMH, a maior empresa de produtos de luxo do mundo, vendeu a sua participação no Carrefour por 724 milhões de euros, alegadamente exasperado com a lentidão na reestruturação da retalhista.