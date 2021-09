Despesas aumentam cerca de 20% em pedreiras devido ao aumento dos combustíveis

O aumento dos combustíveis fez disparar os custos na exploração de granito. No concelho de Castro Daire, as empresas viram as despesas subir entre 15 a 20% no último ano.

Por dia, uma máquina destas pode gastar mais de 100 litros de gasóleo, mas sem elas o sector da exploração de granito fica parado.

Só nesta zona industrial, há mais de 20 empresas ligadas à exploração de pedra. Os custos dispararam no último ano. Em média, mais dois mil euros por mês só em combustível.

Com o investimento feito nos últimos meses por parte da autarquia, algumas das máquinas passaram a ser alimentadas a eletricidade, o que permitiu aliviar os custos, mas não o suficiente, já que a grande fatura continua a ser de gasóleo.

Os empresários dizem estar agora a trabalhar apenas para suportar as despesas e o custo dos combustíveis está a fazer esgotar a almofada financeira que devia suportar a modernização de maquinaria nos próximos anos.

Veja mais: