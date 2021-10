Empresa portuguesa The Newsroom entre as 15 finalistas do Torneio de Inovação Social do Banco Europeu de Investimento

A empresa portuguesa The Newsroom é uma das 15 finalistas do 10.º Torneio de Inovação Social promovido pelo Banco Europeu de Investimento (BEI).

A empresa de Lisboa, seleccionada entre 280 startups europeias, dedica-se a combater um dos desafios mais prementes nas sociedades contemporâneas: a disseminação da desinformação e de discursos de ódio na Internet através de uma tecnologia de inteligência artificial para a análise de conteúdos.

A The Newsroom é a única portuguesa entre as 15 finalistas, entre as quais encontram-se empresas da Alemanha, Dinamarca, Espanha, Itália, Luxemburgo, Noruega, Polónia e Suécia.

Os prémios desta iniciativa de promoção do empreendedorismo social - que beneficiaram de aumentos para esta edição - são 75 mil euros para cada um dos vencedores da Categoria Geral e da Categoria Especial (para projetos orientados para a vida sustentável), ao passo que os segundos classificados receberão 30 mil euros.

O vencedor do prémio de Escolha do Público - aquele que tiver mais votos junto de uma votação online a ser conduzida durante o Torneio - receberá 10 mil euros.

Serão ainda escolhidos dois projetos para participar no Programa de Empreendedorismo Social da INSEAD em Fontainebleau, França.

"Depois de terem sido selecionados (...) participaram num programa de formação personalizado para melhorar as suas competências de apresentação e para os ajudar a aperfeiçoar os seus planos de negócios. O programa preparou-os plenamente para a apresentação dos seus projetos em Lisboa perante um júri de especialistas em inovação social do mundo académico e empresarial", segundo o comunicado do BEI.

O Torneio de Inovação Social tem periodicidade anual e ocorre numa capital diferente da União Europeia a cada edição. A iniciativa tem como objetivo "distinguir e patrocinar empreendedores sociais europeus cujo principal objetivo é gerar um impacto social, ético ou ambiental", esclarece o BEI. Este ano, o Torneio terá lugar em Lisboa, a 7 de outubro, das 10 às 15 horas, numa sessão que será presidida pelo vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix.