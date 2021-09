Fim das moratórias: "bomba-relógio e níveis de preocupação elevados"

O fim das moratórias esteve em análise na Edição da Noite da SIC Notícias, esta quinta-feira, com o comentário do Presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco.

Jorge Pisco começou por comentar se a situação se trata de uma bomba-relógio para as empresas e sobre como estão os níveis de preocupação dos empresários.

"São uma bomba relógio e os níveis de preocupação estão elevados. Se a situação já era preocupante para os micro, pequenos e médios empresários, a partir de hoje, a situação é bastante elevada. É preciso recordar que as empresas perderam, ao longo destes 18 meses, as suas fontes de receita, e não perderam porque quisessem acumular fundos com essa situação, perderam as fontes de receita pelos encerramentos, pelos confinamentos, e é verdade que foram variados os setores que foram obrigados a estar confinados e encerrados, e isso não lhes permitiu honrar os seus compromissos. Foram obrigados a ter que recorrer às moratórias", diz.

A falta de recursos financeiros das empresas também é um problema apontado.

É preciso ter em atenção que as micro, pequenas e médias empresas não têm capitalização e reservas para sobreviver. Aquilo que era necessário que o Governo tivesse acautelado era que, como sempre defendemos, para não chegarmos hoje a esta situação, tivesse tomado medidas de apoio às empresas para que elas pudessem estar numa situação de desafogo. E os apoios que houve chegaram tarde e em más horas, extraordinariamente burocráticos, e não foram suficientes para fazer face àquilo que foi a pandemia que afetou 1 milhão e 200 mil micro, pequenas e médias empresas. Depois, é preciso ter em conta que a maioria deste tecido económico gastou as parcas reservas e poupanças que tinha", acrescenta.



Com o fim das moratórias, antecipa-se dificuldades na retoma dos pagamentos e no cumprimento dos compromissos financeiros, apelando o empresário à atuação concreta do Governo.

"Se as dificuldades já eram grandes, a partir de agora ainda são mais, porque esta vai ser mais uma despesa que as empresas vão ter. Isto é o que tínhamos vindo a alertar, as grandes dificuldades que aí vinham. A retoma vem, mas a situação agora vai-se começar a complicar. E vem, provavelmente, as insolvências, e vem o desemprego. E esta é a situação calamitosa que adivinhamos. Não basta o Governo anunciar. Como foi hoje: vem aí mais uma linha que se chama a 'Linha Retoma'. Não é 'Linha Retoma' nenhuma, nós até dizemos que vem aí a 'Linha Mentira'. Não é por acaso que os bancos já anunciaram que não estavam de acordo com toda esta situação, porque tudo isto, a forma como está a ser organizada, fará voltar a abril e maio de 2020, com as linhas de crédito. Quem é que beneficiou disso? Não foram os micro, pequenos e médios empresários. Foram as grandes empresas. Foram as sociedades mútuas de garantia. Uma vez mais, são quem tem a última palavra sobre estes apoios as sociedades mútuas de garantia. Uma vez mais, temos aqui a 'pescada de rabo na boca', que é, andamos aqui, e o Governo continua a não ter soluções para esta situação", refere o empresário.

Jorge Pisco, no entanto, não esconde a esperança e rejeita um cenário de "fim de linha".

"Não é o fim de linha, nós acabámos de apresentar ao Governo as propostas para o Orçamento do Estado de 2022 e vamos agora, também, ter reuniões com os grupos parlamentares nesse sentido. Fizemos, ontem, a apresentação de treze medidas e que agrupamos em quatro grandes áreas. A primeira delas tem a ver com os apoios às empresas, com a continuação dos apoios às empresas, com um reforço substancial do programa, por exemplo, na área da cultura. A criação de um fundo de tesouraria. Esta, para nós, é fundamental. Isto acompanhado de medidas de apoio à criação de emprego, porque é necessário que esse apoio exista, porque não basta a criação de apoios às empresas, é também necessária a criação de apoios à contratação nas empresas. E depois um segundo grande grupo, que tem a ver com uma reforma fiscal, respeitando o art. 104.º da Constituição da República Portuguesa. A redução das tabelas do IRS, a redução do IVA, a redução das taxas de tributação autónoma do IRC, a abolição do pagamento por conta. Há um conjunto de medidas que é necessário que o Governo tenha em conta que a carga fiscal sobre as empresas é demasiado elevada em Portugal e é necessário que tenha em conta, porque, senão, não há economia que possa subsistir", aponta o presidente da confederação.



O empresário assume a possibilidade de o Governo acomodar as propostas da confederação.

"É possível o Governo acomodar. Terá que haver [abertura do Governo] e o Governo terá de percorrer esse caminho. Porque estamos a 30 de setembro, há medidas do Orçamento do Estado aprovadas para 2021 que nem viram ainda hoje a luz do dia. E estas situações têm de ser ultrapassadas. Não basta o Governo anunciar, de Norte a Sul do país, a falar em PRRs, em fundos comunitários, em bazucas. Por exemplo, o PRR não tem medidas que vão de encontro às necessidades das micro e pequenas empresas, e nós defendemos a criação específica de programas para as micro e pequenas empresas, porque, senão, não vale a pena andarmos aqui a falar. O que se está a criar é para as grandes empresas. É evidente que as micro e pequenas empresas poderão beneficiar de subcontratações. [As micro e pequenas empresas] sempre foram [negligenciadas], os fundos comunitários sempre foram negligenciados. No caso concreto, tem que haver projetos e tem que haver programas específicos para estas empresas, senão, a situação do tecido económico nacional, não vale a pena estarmos a falar de que é necessário criar riqueza, de que é necessário apoiar as empresas, porque, depois, palavras leva-as o vento, o que é necessário são atos e, no concreto, apoiar o tecido económico nacional", afirma.

A situação nos diversos setores é preocupante, relata Jorge Pisco.

"Nós temos empresas na nossa confederação que estão há meses sem trabalhar e não sabem quando é que retomam. Eu falo, por exemplo, do setor dos feirantes das diversões, que desde 2019 que não trabalham. Os trabalhadores dos espetáculos, as empresas de montagem de espetáculos. Estão numa situação calamitosa a nível financeiro e têm os seus trabalhadores em casa, muitas delas. Depois é o aumento do custo de vida e do custo de matérias-primas, o aumento dos bens de consumo, o peixe, as frutas, os óleos. Isto tudo vai-se repercutir e esta é a realidade que nós temos", refere o empresário.

O presidente da confederação critica a linha de crédito disponibilizada pelo Governo.

"[A linha de crédito anunciada pelo ministro da Economia] não, não é suficiente. Muitas destas empresas estão numa situação muito gravosa, muitas delas, se calhar, estarão com capitais próprios negativos, e tendo capitais próprios negativos, não vão poder concorrer a ele, vão ficar limitadas logo a essas linhas de crédito e a outras que lhe vão ser colocadas. É uma medida falaciosa para aquilo que as empresas precisam", conclui.

