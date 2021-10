H&M passa de prejuízo a lucro e paga primeiro dividendo desde 2019

A H&M apresentou lucros de 6389 milhões de coroas suecas (626 milhões de euros ao câmbio atual) nos nove meses entre dezembro de 2020 e agosto de 2021 face a prejuízos de 1242 milhões de coroas suecas (122 milhões de euros) em igual período do ano passado, segundo o comunicado da retalhista sueca de vestuário divulgado esta quinta-feira.

Segundo a empresa, durante este período, estiveram encerradas, no seu pico, 1800 lojas devido às restrições da pandemia da Covid-19 implementadas por todo o mundo. Atualmente, revela a H&M, estão encerradas 50 lojas.

As vendas líquidas alcançaram, no período, 142.154 milhões de coroas suecas (13,9 mil milhões de euros), face a 135.482 milhões de coroas suecas (13,3 mil milhões de euros) no período homólogo.

A H&M anunciou que procederá ao pagamento de um dividendo de 6,50 coroas suecas (0,64 euros) por ação em novembro deste ano, o primeiro a ser pago desde a primavera de 2019.

A retalhista anunciara o pagamento de um dividendo em janeiro de 2020, que acabaria por ser cancelado em março devido à pandemia.