PSI-20 cresce acima dos 1% com locomotiva BCP

O dia começa bem no "verde" no que toca aos índices europeus - e Portugal não é exceção no início da sessão desta quinta-feira. O PSI-20 negociava, há momentos, em alta de 1,11% para os 5479,23 pontos, em linha com as principais bolsas do Velho Continente. O índice compósito Stoxx 600 valorizava 0,83% num dia em que nem as notícias macroeconómicas vindas da China, que dão conta de um abrandamento da atividade industrial, conseguem perturbar os investidores.

O BCP era o grande impulsionador do índice, com uma valorização de 1,46% para os 0,1531 euros, um dia depois de ter anunciado que irá tentar angariar 500 milhões de euros através de uma emissão de dívida. Contudo, a Pharol era a cotada que mais crescia, com ganhos de 2,22% para os 0,092 euros.

Na energia, a EDP e a EDP Renováveis apreciavam 0,68% e 0,57%, respetivamente, para os 4,581 euros e 21,22 euros por título. A Galp Energia e a Greenvolt acompanhavam as cotadas do grupo EDP nas valorizações. A petrolífera crescia 0,42% 9,618 euros, ao passo que a subsidiária da Altri para as renováveis ganhava 0,52% para os 5,82%.

Apenas a Ramada (-2,01% para os 5,84 euros) e a Novabase (-0,63% para os 4,75 euros) negociavam em baixa no arranque da sessão desta quinta-feira.