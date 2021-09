Santander participa, mas não quer ser polícia da transição energética

"Não podemos esperar que os bancos sejam a polícia do clima", disse Ana Botín, presidente do Banco Santander, numa conferência de banqueiros realizada esta quarta-feira. Segundo o jornal "Cinco Días", a líder do banco espanhol considera necessário que os bancos centrais e os reguladores se coordenem melhor para responder de forma cabal ao desafio da transição energética dos próximos anos.

Na Conferência Internacional de Banca 2021 relativa à próxima conferência internacional do clima das Nações Unidas, que começará em Glasgow, Reino Unido, a 31 de outubro, Botín disse que as empresas estão a lidar com diferentes níveis de dificuldade no que toca aos desafios da transição energética - com as pequenas e médias empresas a reportarem mais problemas - sendo preciso "confiança" para investir. Essa só se consegue com regras claras dos governos, assegura, apelando a que se fixem políticas energéticas claras. E não é o papel dos bancos analisar a correta implementação dessas políticas, disse.

"Todas as autoridades querem seguir o mesmo caminho, mas fazem-no de diferentes maneiras", acrescentou, referindo que bancos presentes em diversas geografias "precisam de princípios globais para responder melhor" a este repto da transição.

O Santander pretende alcançar a neutralidade carbónica em 2030 e não conceder serviços financeiros a energéticas com receitas acima dos 10% provenientes de geração poluente.