Um retrato dos municípios em 2020. Menos receitas e mais despesas

Menos receitas, mais despesas, e um excedente orçamental que fica reduzido a menos de metade do do ano anterior. Estas são as conclusões do Conselho de Finanças Públicas (CFP) sobre as contas dos municípios, divulgadas esta quinta-feira através do relatório “Evolução Orçamental da Administração Local em 2020”.

O CFP ressalva que ainda não dispõe de informação completa e validada da prestação de contas de 2020 da totalidade dos municípios portugueses, já que existiram atrasos, por exemplo, na recolha de informação por parte da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

O relatório diz assim respeito aos valores de contabilidade de 298 dos 308 municípios portugueses, os quais representam 97,5% da despesa efetiva de 2019. Estes contabilizam um excedente orçamental de 239 milhões de euros, o que não chega a metade dos 570 milhões de euros registados em 2019.

A contribuir para este resultado, esteve uma redução da receita dos municípios, que diminuiu 1,4% para os 8.562 milhões de euros. Embora as transferências da administração central para a local tenham contribuído positivamente, com um aumento de 311 milhões de euros, não compensaram a evolução das restantes rubricas.

“A diminuição da receita municipal em 2020 resultou da evolução desfavorável da receita própria não fiscal e da quase estagnação da receita fiscal”, lê.-se no relatório. Aqui está refletida “a conjuntura económica desfavorável e a adoção de algumas medidas específicas de resposta à crise pandémica de Covid-19 por parte das autarquias locais, de entre as quais se destaca a isenção de diversas taxas e licenças”.

Paralelamente, a despesa municipal cresceu 2,8% para os 8.347 milhões de euros. A despesa de capital é responsável por mais de três quartos deste aumento, já que as aquisições de bens de investimento subiram. Também houve um acréscimo nas despesas com pessoal, transferências e subsídios. Mas o aumento da despesa aconteceu tanto ao nível do passivo não financeiro como das contas por pagar.

A despesa por pagar em atraso terá registado uma nova redução em 2020, prosseguindo a trajetória descendente observada desde 2012, ainda que com um ritmo “muito menor” ao verificado em anos anteriores, indica o CFP. Foram 39 os municípios que reduziram o volume de pagamentos em atraso. São disso exemplo os municípios de Aveiro (-6,8 milhões de euros), Vila Real de Santo António (-4,3 milhões), Penafiel (-3,6 milhões), Caminha (-2,9 milhões) e Braga (-2,2 milhões), tendo 12 dos 39 municípios deixado de apresentar quaisquer dívidas com pagamentos em atraso.

No final de 2020, existiam 10 municípios com pagamentos em atraso superiores a 1 milhão de euros. São eles Penafiel e Vila Real de Santo António, que estão na fasquia dos 6 milhões, Setúbal, Caminha e Paredes, entre os 3,5 e os 5 milhões, e ainda Tarouca, Ponte da Barca, Freixo de Espada à Cinta, Tabuaço e Tábua.

No que toca à dívida já vencida e em atraso, houve uma redução no início de 2020, apesar de esta se ter agravado ao longo do ano nalguns municípios. A dívida financeira e não financeira manteve-se praticamente ao mesmo nível de 2019, em 2,6 mil milhões de euros, considerando apenas 254 dos 308 municípios, sobre os quais existe para já informação.