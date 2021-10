Mais de metade das encomendas feitas por portugueses no Aliexpress têm falhas, segundo a Marktest

A Aliexpress lidera a lista de páginas de internet de comércio digital que dão problemas aos utilizadores na hora de receber encomendas. Segundo um barómetro da Marktest, 52% dos clientes que usaram o site no último mês reportaram falhas na entrega das suas compras.

Estes dados são do Barómetro E-commerce da Marktest, que coloca na lista outros nomes conhecidos. A Wish recolhe um volume de queixas de 44,8% e o eBay segue-se, com 36,4% de clientes a reclamarem do mesmo serviço.

Olhando ao tipo de problemas ocorridos, 13.8% dos indivíduos que fizeram compras nos últimos 30 dias no Aliexpress afirmam não ter recebido a sua encomenda e 39.5% receberam-na com atraso.

Outro problema referido pelos inquiridos é a receção de produtos falsificados, prática na qual os sites do eBay, da Aliexpress e da Wish também se destacam.

Mas também há destaques pela positiva: Bertrand, Lefties e Mango são apontadas como aquelas que melhores serviços de entrega prestam. 93,6% dos compradores (nos últimos 30 dias) na loja online da Bertrand não reportaram qualquer problema nas suas transações. Na Lefties esse valor situou-se nos 93,2% e na Mango nos 92,2%.

A loja Mango distingue-se ainda nos prazos de entrega, com 96,7% dos compradores nesta loja a revelarem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o cumprimento dos prazos para receberem as suas compras.

Em relação aos preços nas lojas online, nos últimos 30 dias, os sites da Mango, do El Corte Inglés e da MO Online destacam-se como os que têm maior percentagem de compradores satisfeitos ou muito satisfeitos.