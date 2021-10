PSI-20 segue Europa e começa o dia a negociar em baixa

A sexta-feira começa "vermelha" em Lisboa, com o PSI-20 a perder 0,86%, para 5.414,5 pontos, às 8h20. A Europa já ditava a tendência no fecho de quinta-feira, quase toda em terreno negativo, mas Lisboa tinha conseguido escapar, o que já não acontece esta sexta-feira. O BCP lidera as quedas.

A maior queda da manhã pertence ao BCP que, depois do "voo" de quinta-feira (quase 4%), perde agora 1,72% para 0,154 euros por ação. Mas o banco não é o único dos "pesos pesados" que cai: a EDP Renováveis desliza 0,93% para 21,22 euros, a EDP perde 0,66% para 4,505 euros, a Galp cai 1,33% para 9,67 euros e, por fim, a Jerónimo Martins escorrega 0,23% para 17,17 euros.

No "vermelho" encontram-se ainda mais empresas, como a NOS, os CTT ou a Greenvolt. No total, 13 das 19 cotadas que compõem o índice de referência português encontram-se a negociar em baixa.

Em sentido inverso, no "verde", estão apenas três cotadas: a Ibersol, a Pharol e a Corticeira Amorim.

Lisboa segue assim a Europa, onde também o índice de referência, Stoxx 600, está em terreno negativo, a cair cerca de 1,5%.