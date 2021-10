Santander e BCP. Sindicatos esperam forte adesão a uma greve inédita

Todos os sindicatos do setor bancário convocaram uma greve para contestar os despedimentos em curso no BCP e no Santander. Esta adesão alinhada é inédita e surge numa altura em que está em curso o despedimento coletivo de 210 bancários no Santander e 62 no BCP. Isto depois de terem já saído através de rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas, 800 trabalhadores no BCP e 1100 no Santander.

Os sindicatos vão estar concentrados junto ao edifício do BCP na Rua Augusta por volta das 10.30 e no Porto à mesma hora junto ao edifício do Santander, na Rua Júlio Dinis. A expectativa é que haja uma adesão significativa, embora os números só sejam conhecidos mais tarde (e, normalmente os valores divulgados por bancos e sindicatos não coincidam).

Ao Expresso, Cristina Damião da direção do Mais Sindicato, diz que "temos consciência de que se trata de uma decisão difícil, face ao clima de medo instalado, à instabilidade sentida pelos trabalhadores quanto à manutenção do seu posto de trabalho, ás pressões , direta ou indiretamente mantidas sobre todos, mas mais que tudo um elevado ato de coragem, de união e de responsabilidade".

Por isso, diz "é nosso desejo que a adesão à greve seja grande", não só pelos que já saíram mas por aqueles que podem vir a ser alvo de propostas idênticas.

Para esta greve pesou sobretudo o facto de os dois bancos, Santander e BCP, não terem desistido dos planos de despedimentos coletivos. No caso do Santander estão agora em causa 210 trabalhadores e no caso do BCP 62, embora destes alguns possam entretanto ter negociado as suas saídas, como referem algumas fontes ao Expresso.

Os sindicatos do sector - Mais Sindicato, SBN, SBS, Sintaf e SNQTB - desejam que a adesão à greve seja grande, mas há trabalhadores, segundo apurou o Expresso, que consideram que a greve já devia ter sido feita há meses, pelo menos desde que houve essa ameaça por parte dos dos bancos.

Paulo Marcos, que lidera o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB), diz que "a celeridade, unilateralidade e desnecessidade destes processos, em ambos os bancos, são de tal maneira evidentes que os bancários e os seus representantes, depois de esgotadas todas as outras opções (reuniões, apresentação dos casos aos parlamentares, aos ministros e ao Presidente da República, manifestações) não lhes restava outra opção que não fosse a greve".

No mesmo sentido aponta Cristina Damião: "Depois de tudo o que foi sendo feito e do elevado número de trabalhadores que, desde o último trimestre de 2020, já acordou sair do setor, concretamente no BCP, cerca de 800 e no Santander, cerca de 1100, ambas as administrações, durante este mês, confirmaram a intenção de dar seguimento aos procedimentos legais com vista ao despedimento coletivo dos trabalhadores que, tendo, integrado os Planos de Reestruturação, não aceitaram sair por "acordo"".



Cristina Damião acrescenta que "em momento algum as duas instituições anunciaram qual seria o seu objetivo de redução. Ao longo deste ano, os Sindicatos foram tendo conhecimento de pressões para que os trabalhadores aceitassem “acordos”, sob a ameaça de que, se não o fizessem, ocorreriam despedimentos coletivos". E que havia a "expectativa de que essas pressões não passassem de ameaças", embora os sindicatos fossem adotando "de imediato várias medidas", para garantir que os trabalhadores só saíssem por mútuo acordo.

O mesmo é partilhado por Paulo Marcos. Ao Expresso, o presidente do SNQTB refere que "a simples marcação desta greve é por si só uma vitória dos trabalhadores bancários, na medida em que se trata da primeira vez que toda uma geração de bancários fará greve", e isso, prossegue, "é motivo suficiente para estarmos satisfeitos". E vai mais longe ao afirmar que "será também uma vitória para os contribuintes e para os cidadãos em geral, porque uma parte dos despedimentos coletivos será paga pela Segurança Social. Ou seja, com os impostos dos cidadãos".

Por seu turno, Cristina Damião, do sindicato afeto à UGT que colocou ontem uma providência cautelar nos tribunais de trabalho para travar os despedimentos, sublinha que "apesar dos Sindicatos terem indicado que o número de saídas já tinha ultrapassado todos os limites do aceitável e necessário", os bancos " teimaram que haveria despedimento coletivo, nem que sobrasse apenas um trabalhador que não tivesse aceitado o denominado “acordo”.

"Esta atitude radical e persecutória, empurrou os sindicatos para o radicalismo das suas intervenções, rompendo com a paz social que sempre vigorou no setor bancário pois para estes sindicatos basta haver um trabalhador despedido para que tudo faça para o defender", remata a sindicalista.